В Екатеринбурге отменили плату на уличных парковках в новогодние каникулы

Платные уличные парковки в Екатеринбурге на время новогодних каникул станут бесплатными. Об этом заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, им принято решение отменить плату на всех уличных парковках с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года. Орлов отметил, что на данный момент в городе насчитывается более 2 тысяч 300 платных мест для стоянки личного транспорта.

"Неотъемлемая часть новогоднего отдыха екатеринбуржцев – прогулки по центру города, походы в театры, по магазинам. В праздники мы ожидаем множество гостей из других городов и регионов", - пояснил свое решение глава Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года весь муниципальный общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня. А чтобы горожане, встретившие Новый год у главной городской елки смогли разъехаться по домам, работа метро продлена до часу ночи 1 января.