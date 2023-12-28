Эксперимент по авторизации через "Госуслуги" продлили на год

Срок проведения эксперимента по авторизации в соцсетях и на других цифровых платформах через портал госуслуг продлен на год - до конца 2024 года.Такое постановление приняло Правительство РФ.

Эксперимент по идентификации пользователей через портал госуслуг был запущен в апреле 2021 года и продлевается уже второй раз. За этот срок услугой воспользовались более 5 млн человек более 9 млн раз - это данные Минцифры, которые приводятся в пояснительной записке к проекту постановления Правительства. В эксперименте участвуют "Яндекс", "ВКонтакте", mail.ru, Avito, Ozon, Wildberries и другие крупные игроки.

Эксперимента продлевается на год "для сбора достаточного количества данных об эффективности его реализации".