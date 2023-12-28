В России нет и не будет дефицита куриных яиц – вице-премьер Абрамченко

Россиянам показалось: в стране "нет и не будет дефицита куриных яиц, рынок более чем полностью обеспечен ими", заявила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

"С учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом", - цитируют Абрамченко РИА Новости.

По ее мнению, цены на яйца упадут сразу после "предновогодней волны".

Она, как и депутат Гутенев, считает, что ситуация на рынке обусловлена в том числе возросшим потреблением.