В Екатеринбурге загорелся ангар с автомобилями: пострадали пять машин

В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге накануне произошел пожар, повредивший несколько машин.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, 27 декабря около 22 часов поступил сигнал о возгорании на улице 40-летия Комсомола в уральской столице. Сгорели два автомобиля "Газель", также огнем был поврежден кузов грузового автомобиля Syacman, кузов легкового Chevrolet Lacetti и внутренняя отделка автомобиля Ford Transit. Кроме этого, сгорело техническое оборудование, расположенное в ангаре.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В тушении задействовались 8 единиц техники и 27 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 23 часа 50 минут.

Причина возгорания сейчас устанавливается пожарными дознавателями.