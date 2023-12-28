В Екатеринбурге судят банду, обманувшую банки на миллионы рублей

Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Среди его фигурантов семь человек, обвиняемых в обмане банковских учреждений.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, шайку предполагаемых аферистов организовала жительница Екатеринбурга. В 2021-2022 годах она вовлекла в криминальный бизнес своего знакомого, который, в свою очередь, подыскал еще пятерых пособников – жителей Свердловской, Челябинской и Омской областей.

Участники банды обвиняются в получении незаконных кредитов в банках. Ущерб от их противоправных действий составил порядка 8 млн рублей. Полученные деньги компания тратила на личные нужды, в том числе на поездки за границу.

"Любителей чужих капиталов выявили и пресекли сыщики уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области. Процесс изобличения членов группы занял 13 месяцев, дело состоит из 40 томов. Задержанные обвиняются в четырех фактах мошеннических действий, совершенных на территории Екатеринбурга. Расследованием занимались следователи полиции Виктория Ананичева и Александр Яковлев, обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора области Александр Юровских. Подозреваемым может грозить уголовная ответственность в виде 10 лет лишения свободы. Один из них до судебного разбирательства содержится под стражей в СИЗО, а его подельники – на подписке о невыезде", - отметил полковник Горелых.

Сейчас дело направлено для рассмотрения в Верх-Исетский суд уральской столицы.