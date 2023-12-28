Минфин: расходы бюджета РФ превысят плановый уровень на 3,2 трлн рублей

Доходы и расходы бюджета России по итогам 2023 года превысят показатели, заложенные в законе.

Как заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов, фактический расход федерального бюджета в уходящем году составит 32,2 трлн руб. против запланированных 29 трлн руб. По его словам, "выросли доходы — выросли расходы". При этом "доходы, в первую очередь ненефтегазовые, на 3,1 трлн руб.".

Министр отметил, идет переструктурирование расходов, что является нормальной ситуацией. Он указал, в 2023 году социальные расходы не сокращали. В этом и последующем году возрос объем бюджета, что приведет не к сокращению, а росту по отдельным позициям главного финансового документа страны.

"Сокращаем ли мы текущие обязательства? Наверное, я бы так сказал: на 90% не сокращаем, если где-то и есть, в основном такие оптимизации, которые несущественны",— сказал министр, сообщает "Интерфакс".