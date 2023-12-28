В России предложили проводить первые осмотры гинекологом с 13 лет
В Министерстве здравоохранения России предложили проводить первые осмотры гинекологом на медосмотрах для девочек с 13 лет.
Подобная поправка к Порядку проведения профилактических медосмотров несовершеннолетних нужна для выявления репродуктивных заболеваний на раннем этапе.
В настоящее время первые осмотры у акушеров-гинекологов у девочек начинается с 14 лет, сообщает "РЕН ТВ".
Как сообщила главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова, изменение возраста осмотра врачом-гинекологом девочек подросткового возраста имеет принципиально важное значение для их здоровья, в том числе репродуктивного.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что даже тотальный запрет абортов не повысит рождаемость, это ошибочное решение.