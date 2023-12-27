27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

"Уралкалий" подарил коммунальную спецтехнику Соликамску

"Уралкалий" передал Соликамску три единицы новой коммунальной спецтехники общей стоимостью около 19 млн руб.: мини-погрузчик с навесным оборудованием, фронтальный погрузчик и вакуумно-уборочную машину. Для обслуживания техники переданы сверлильно-фрезерный и токарно-винторезный станки, обжимной пресс, а также шиномонтажное оборудование для грузовых автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе "Уралкалия", новая спецтехника позволит выполнять работы, связанные с содержанием дорог и тротуаров в Соликамске, в летний и зимний периоды.

И компания регулярно оказывает подобную помощь. В 2022 году "Уралкалий" выделил более 11 млн руб. на приобретение для нужд Соликамского городского округа трактора "Беларус" и навесного оборудования к нему, мини-погрузчика "Термит-1000", автомашин УАЗ, снегоуборщиков, мотокос и газонокосилок.

"Уралкалий"(2023)|Фото: пресс-служба "Уралкалия"

Глава Соликамска Евгений Самоуков отметил, что вопросы благоустройства территорий всегда заслуживают особого внимания, и в их решении помогает "Уралкалий" — надежный социальный партнер муниципалитета.

"При содействии компании мы смогли создать собственный ресурс для поддержания порядка и чистоты в Соликамском городском округе", — подчеркнул он.

Замдиректора ПАО "Уралкалий" Эдуард Аветисян рассказал, что для "Уралкалия" важно, чтобы сотрудники проживали в чистых, благоустроенных городах. Поэтому компания поддерживает усилия властей по созданию комфортной, благоприятной и экологичной городской среды.

"Инвестиции в приобретение спецтехники в 2022-2023 годах составили около 30 млн руб. Мы понимаем, что только общими усилиями сможем сделать наши улицы, парки и скверы более уютными и благоустроенными на благо всех жителей", — отметил он.

Теги: Уралкалий, коммунальная техника


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