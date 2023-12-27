Песков решил остаться среди тех, кто не обсуждает "голую" вечеринку Ивлеевой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы по теме вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

"Что касается этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать", - цитирует Пескова ТАСС.

"Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает", - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что налоговая служба начала выездную проверку Ивлеевой. По ч.2 ст.199 УК РФ - "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" – ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, блогер Анастасия Ивлеева ранее принесла извинения за "голую" вечеринку, которая прошла в московском клубе "Мутабор". Несмотря на это, крупные рекламные партнеры звезды (такие, как МТС и "Тинькофф") отказались от сотрудничества с ней.