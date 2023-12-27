27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Склонность к западным фильмам влияет на ценности молодежи - исследование

Ценностные ориентации студенческой молодежи обнаруживают связь с тем, какие больше любят фильмы - российские или западные. Об этом говорится в статье, опубликованной в новом выпуске журнала "Гуманитарий Юга России".

В анкетировании приняли участие более 3 тыс. студентов Ростова-на-Дону и Таганрога разных направлений обучения. Опрос проводился весной 2023 года.

Отечественные фильмы в качестве любимых назвали 23% студентов, зарубежные - 77%. При этом между двумя группами студентов обнаруживаются различия в ценностях. Если жизнь, права и свободы, достоинство человека называют важной ценностью в обеих группах 95-97%, то по другим ценностям ситуация иная. Так, патриотизм считают важной ценностью 84% в первой группе и только 72% во второй - разница существенная. Еще больше она, если сравнивать абсолютную ценность патриотизма. Среди любителей российского кино таких 51%, а вот зарубежного - лишь 30%. А в группе любителей зарубежных фильмов патриотизм не важен для 23%. То есть группа любителей отечественных фильмов демонстрирует заметно бóльшую ориентированность на ценность патриотизма.

Подобное различие и по такой ценности, как гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу. Ее указали 84% в первой группе и 67% во второй, а в качестве абсолютной ценности - 48% против 27%.

Ценности семьи, созидательного труда, гуманизма и милосердия, справедливости, коллективизма и взаимопомощи и др. почти одинаковы в обеих группах.

Если общие ценности не сильно различаются, то главные отличия между рассматриваемыми группами кинопредпочтений проходят по линии ценностей, которые характеризуют взаимоотношения индивида, с одной стороны, и общества, государства - с другой. Патриотизм и служение Отечеству менее понятны любителям западного кино. При этом, помимо кино, на ценности молодежи могут влиять и многие другие факторы, заключают авторы.

Как сообщалось, почти половина студентов сейчас не имеют представлений о врагах и друзьях России.

Теги: молодежь, ценности, кино


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