Сцены подростковой жестокости в теленовостях и интернете могут запретить

Демонстрацию насилия и жестокости, совершаемых подростками, в теленовостях и интернете могут запретить. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Как отмечается в пояснительной записке, количество трагедий, когда подростки совершают расправу над своими сверстниками, не снижается. При этом в СМИ подробно освещаются их обстоятельства с демонстрацией видео- и фотоматериалов. На первый план выносится демонстрация жестокости. Сцены преступлений на телеэкране, освещение подробностей в СМИ притупляют способность подростков к состраданию, а то и пробуждают агрессию, провоцируя на такие же жестокости. Такого быть не должно.

Предлагается дополнить статью 4 закона о СМИ частью, предусматривающей запрет демонстрировать в новостных телепрограммах и в информационно-телекоммуникационных сетях сцены жестокости, физического и (или) психического насилия с участием несовершеннолетних.

Соавтор проекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напоминает, что подростки тоже смотрят новости.

"Не нужен там поток подробностей с места преступлений, в которых так или иначе задействованы подростки. Возможный обратный эффект "подражания антигероям" разрушителен", - написал он в своем телеграм-канале.