Средний Урал потратит 6 миллионов рублей на возвращение свердловчан из-за рубежа

Правительство Среднего Урала намерено вернуть из-за границы своих граждан. На эти цели регион планирует потратить около 6 млн рублей, говорится в постановлении об утверждении госпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом".

Согласно документу, свердловское население уже к 2025 году может уменьшиться до 4,208 млн человек, при том, что в 2022 году в регионе насчитывалось 4,251 млн уральцев. Порядка 6 млн рублей из областного и федерального бюджетов будут направлены на:

частичное возмещение траты на аренду жилья возвращающимся свердловчана;

возмещение госпошлины на признание в регионе образования, полученного за границей;

помощь с трудоустройством вернувшимся соотечественникам;

консультирование переселенцев;

размещение информации о программе на платформе "Соотечественники".

Власти региона планируют вернуть себе около 4 тыс. человек за четыре года работы госпрограммы.﻿