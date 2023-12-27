27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Средний Урал потратит 6 миллионов рублей на возвращение свердловчан из-за рубежа

Правительство Среднего Урала намерено вернуть из-за границы своих граждан. На эти цели регион планирует потратить около 6 млн рублей, говорится в постановлении об утверждении госпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом".

Согласно документу, свердловское население уже к 2025 году может уменьшиться до 4,208 млн человек, при том, что в 2022 году в регионе насчитывалось 4,251 млн уральцев. Порядка 6 млн рублей из областного и федерального бюджетов будут направлены на:

  • частичное возмещение траты на аренду жилья возвращающимся свердловчана;
  • возмещение госпошлины на признание в регионе образования, полученного за границей;
  • помощь с трудоустройством вернувшимся соотечественникам;
  • консультирование переселенцев;
  • размещение информации о программе на платформе "Соотечественники".

Власти региона планируют вернуть себе около 4 тыс. человек за четыре года работы госпрограммы.﻿

Теги: программа, возвращение, заграница


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