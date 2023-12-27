Бездетные россияне будут ужасно страдать в старости – депутат Госдумы

Бездетные россияне будут страдать в старости от одиночества. Им никто не только не подаст стакан воды, но и не встретит с ними Новый год, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она полагает, что бездетные пенсионеры несчастны.

"Дети — это твое будущее, в том числе, это и твоя старость, счастливая старость. Что может быть более ужасного, чем одинокий старик, которому никто не поможет? И живет он один, и поговорить не с кем. Бездетность однозначно грозит одинокой старостью. И она очень грустная. Представьте, Новый год и один дедушка за столом или бабушка. Чаще бабушка, дедушки меньше живут", - сказала Буцкая в эфире радио "Говорит Москва".

Она не прокомментировала случаи, когда старикам никто не помогает при наличии у них детей и внуков.

Также Буцкая полагает, что собраться родственникам всех поколений на Новый год – "это не тяжело", даже если они живут в разных городах. " Мы, например, на Новый год каждый раз ездим к родителям, и каждый Новый год вся большая семья там собирается, нас человек под 30. А все надо на своем примере показывать", - добавила депутат. Она не указала, сколько ее семья тратит на поездки между городами в праздничные дни и как эта сумма соотносится с уровнем ее доходов, сравним ли он с доходами обычных россиян и российских пенсионеров.