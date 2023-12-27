Синоптики: первая неделя 2024 года в Свердловской области будет умеренно морозной

27 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Синоптики: первая неделя 2024 года в Свердловской области будет умеренно морозной

Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь и первые дни 2024 года на Среднем Урале.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в новогоднюю ночь на юге Свердловской области ожидается -15,-20 градусов. Днем 1 января потеплеет до -12,-17 градусов, но в северных районах будет морозно: ночью -25,-30 градусов, днем -23,-28 градусов. При этом вероятен снег.

"Первая неделя нового года ожидается на юге области и в Екатеринбурге преимущественно умеренно морозной (-18,-23 градуса, 3 января ночью до -27 градусов), на севере области – морозной (-25,-30 градусов)", - пояснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Также она отмечает, что за минувшие сутки в Екатеринбурге выпала месячная норма снега. Для сравнения, в Нижнем Тагиле выпало 125%, а в Челябинске – 130% месячной нормы осадков.

"Высота снежного покрова увеличилась на 12-30 см. С учетом осадков предыдущего периода декабря уже набирается полторы-две месячные нормы снега. В последние дни уходящего года интенсивность осадков будет преимущественно небольшая, сильный снег не исключается 29 декабря на востоке Свердловской и в Курганской области", - добавляет синоптик.

Напомним, что сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел оперативное совещание с руководителями районов и коммунальщиками. Речь шла о ликвидации последствий выпавшего в городе снега. Орлов назвал это "нестандартной ситуацией".

Теги: погода, синоптики, снег, Новый год, прогноз


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети