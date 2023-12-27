Синоптики: первая неделя 2024 года в Свердловской области будет умеренно морозной

Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь и первые дни 2024 года на Среднем Урале.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в новогоднюю ночь на юге Свердловской области ожидается -15,-20 градусов. Днем 1 января потеплеет до -12,-17 градусов, но в северных районах будет морозно: ночью -25,-30 градусов, днем -23,-28 градусов. При этом вероятен снег.

"Первая неделя нового года ожидается на юге области и в Екатеринбурге преимущественно умеренно морозной (-18,-23 градуса, 3 января ночью до -27 градусов), на севере области – морозной (-25,-30 градусов)", - пояснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Также она отмечает, что за минувшие сутки в Екатеринбурге выпала месячная норма снега. Для сравнения, в Нижнем Тагиле выпало 125%, а в Челябинске – 130% месячной нормы осадков.

"Высота снежного покрова увеличилась на 12-30 см. С учетом осадков предыдущего периода декабря уже набирается полторы-две месячные нормы снега. В последние дни уходящего года интенсивность осадков будет преимущественно небольшая, сильный снег не исключается 29 декабря на востоке Свердловской и в Курганской области", - добавляет синоптик.

Напомним, что сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел оперативное совещание с руководителями районов и коммунальщиками. Речь шла о ликвидации последствий выпавшего в городе снега. Орлов назвал это "нестандартной ситуацией".