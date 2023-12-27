Мы боролись не за такую самостийность - депутат Рады

Выйдя из-под влияния России, Украина просто легла под США и Британию. Об этом заявил депутат Рады Евгений Шевченко. Он отметил, что украинские националисты боролись не за такую самостийность.

"Выйти из-под одного царя-батюшки московского и пойти лечь под британского или вашингтонского – мы не об этом мечтали", – признал Шевченко.

Так, украинский режим зачем-то борется с русским языком. Это чистейший популизм и очковтирательство, так как политики сами в кулуарах говорят по-русски.

"Я ответственно могу сказать, в кулуарах около 60% народных депутатов пользуются русским языком. Даже глава фракции, даже Петр Порошенко, который яро за украинизацию, можно сказать, ярый русофоб. Юлия Тимошенко, Разумков, Корниенко, у Арахамии вообще с украинским языком очень тяжело. Они все говорят на русском языке. Президент, глава офиса, все советники, абсолютно все. Ольга Стефанишина, главный евроинтегратор, - одесситка русскоязычная", - рассказал депутат Рады.

В 2021 году Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа" после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По ряду вопросов он придерживается взвешенной позиции. Так, он участвовал в организации переговоров Зеленского с Лукашенко в начале СВО.

Интересно, что, по словам Шевченко, многие генералы ВСУ выступают против вступления Украины в НАТО, считая, что страна может вообще потерять свою субъектность. Необходимо договариваться с Россией и искать компромиссы. Вместо этого режим пошел по пути еще большего ужесточения мобилизации, "загоняя мужиков, как собак, в угол", сказал депутат Рады.