В Тюмени работник получит 800 тысяч за падение с высоты 16 этажа

В Тюмени работник получит компенсацию в размере 800 тыс. руб. за падение с высоты 16 этажа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд, обязав компанию "Квадробетон" выплатить компенсацию.

Инцидент произошел в марте 2023 года. На строящейся высотке при выполнении гидроизоляции балконов 28-летний рабочий упал с высоты 16 этажа получил множественные травмы (переломы позвоночника, лонного сочленения и ног).

Его работодатель отказал в оформлении надлежащих документов о несчастном случае на производстве и игнорировал предписание Государственной инспекции труда в Тюменской области, мотивируя свою позицию тем, что не привлекал пострадавшего к выполнению работ.

Прокурор обратился в суд в защиту интересов пострадавшего. Позднее компания пыталась оспорить решение, однако Тюменский областной суд оставил жалобу ответчика без удовлетворения.