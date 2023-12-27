Бастрыкину доложат о пожаре в "Парк Хаус", где пострадала 13-летняя девочка

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки инцидента, произошедшего накануне в екатеринбургском ТЦ "Парк Хаус". Внутри торгового центра в сауне, принадлежащей фитнес-клубу, произошел пожар, в результате которого пострадала 13-летняя девочка.

Напомним, сигнал о задымлении на третьем этаже ТЦ пожарные получили в 17.15. Выяснилось, что причиной стала горящая обшивка сауны на площади около 20 кв.м. Спасатели быстро потушили пламя. До их приезда из ТЦ самостоятельно эвакуировалось около 150 человек, 15 из которых - несовершеннолетние.

В пожаре пострадала 13-летняя девочка. В тот момент она находилась в сауне и надышалась едким дымом. Ребенка госпитализировали.

"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах", - сообщили в пресс-службе СК России.