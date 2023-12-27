Сенатор Шейкин: С новым мошенничеством!

"С новым мошенничеством! - так сенатор Артем Шейкин назвал свою статью на сайте "Парламентской газеты". В нем он напомнил россиянам, что во время праздников они становятся особенно уязвимыми, и мошенники стараются этим воспользоваться. Он призвал людей быть бдительными.

В условиях суеты и характерной предновогодней атмосферы люди часто расслабляются и становятся рассеянными, попадаясь на одни и те же уловки. Он привел примеры обманов: покупки на фальшивых сайтах, переводы мошенникам, сообщение данных банковской карты. Так, необходимо убедиться в надежности сайта интернет-магазина. А сотрудники официальных организаций никогда не будут просить сообщить CVC-код, пароль из СМС-сообщения, информацию для доступа в интернет-банк или установить приложение с удаленным доступом.