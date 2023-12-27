«Уралкалий» готовит традиционные новогодние подарки детям сотрудников

Накануне наступающего Нового года более 15 000 детей сотрудников «Уралкалия» (входит в Группу «Уралхим») получат новогодние подарки для детей.

В каждом наборе — сладости от ведущих производителей кондитерских изделий, а также развивающие игры с учетом возрастной категории детей. Малыши получат игровой набор «Театр теней», дети в возрасте 6-10 лет — 3D ручку, 11-15 лет — монокулярный телескоп. Кроме этого, все дети получат интересные брендированные книги.

«Уралкалий» дарит детям сотрудников и творческий подарок — новогодние представления.

В Березниках малыши посмотрят новогоднюю сказку «По щучьему велению» с участием Деда Мороза и Снегурочки. Дети 7-10 лет увидят постановку «Волшебник Изумрудного города», школьники постарше — «Крылатик в зоне Новогоднего доступа». В Соликамске для дошкольников состоится праздничная программа «Новогодний детектив» с интерактивом и сказочными героями. Дети постарше смогут увидеть современное кино — компания профинансировала13 сеансов просмотра новогодних фильмов.

Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» подчеркивает: "Ежегодно дети сотрудников находят под елкой подарки от «Уралкалия». Радовать их, создавать для них ту самую новогоднюю сказку — наша давняя добрая традиция и важная составляющая социального пакета сотрудников. В этом году на организацию новогодней кампании «Уралкалий» направил более 55 млн рублей".