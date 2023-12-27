Мошенники притворяются омбудсменом Прикамья

Мошенники выдают себя за уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, передает корреспондент Накануне.RU.

О произошедшем сообщил сам омбудсмен в своих соцсетях.

"От моего имени с фейкового аккаунта в телеграме, с использованием моего личное фото, друзьям и подписчикам приходят сообщения от злоумышленников. Я тщательно слежу за своей онлайн активностью и призываю вас быть бдительными! Если кто-то из вас получит сообщение или звонок от моего имени со странными вопросами или вопросами о личной информации, пожалуйста, не отвечайте на это. Интересно, что в прошлый четверг мы с экспертами обсуждали тему защиты прав человека в цифровой сфере, а уже сегодня сам сталкиваюсь с незаконным использованием моих персональных данных. Это в очередной раз подчеркивает важность популяризации культуры цифровой гигиены!" - написал Сапко и призвал беречь себя и своих близких, в том числе и в цифровом пространстве.

Судя по скриншоту, мошенники действуют по стандартной схеме. От лица чиновника сотрудникам сообщают, что с ними свяжется представитель ФСБ, который впоследствии "разводит" людей на деньги.