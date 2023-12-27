В Перми неизвестный мужчина преследовал ребенка. Его спугнула камера

В Мотовилихинском районе Перми неизвестный мужчина преследовал девочку до двери квартиры. Информация об этом появилась в местных социальных сетях.

В группе "ЧП Пермь" опубликовано видео с камеры видеонаблюдения. Сообщается, что в доме на ул. Гашкова, 23 мужчина зашел в подъезд за ребенком. Девочка успела быстро добежать до последнего этажа и закрыть дверь квартиры.

Мужчина поднялся за ней, но его спугнула камера видеонаблюдения, установленная в подъезде.

Отметим, что в последнее время в Перми участились случаи нападения на женщин и детей. Ранее Накануне.RU сообщало о нападении на несовершеннолетнюю девушку на ул. Карпинского. Неизвестный пытался затащить ее в пустое здание. До этого, в Перми задержали мужчину, который напал на девочку рядом со зданием на ул. Николая Быстрых. Он пытался затащить школьницу в подвал.

18 декабря, в Дзержинском районе Перми очередной мужчина напал на женщину, которая возвращалась домой с работы и совершил в отношении нее "насильственные действия сексуального характера".