27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

ТМК нарастила поставки металлургического оборудования для собственных предприятий

Трубная металлургическая компания (ТМК) нарастила поставки металлургического оборудования для собственных заводов. Как сообщает пресс-служба компании, разработало и изготовило оборудование предприятие ТМК Стальные Технологии.

Для Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ) поставлены два ковша для разливки стали массой 21 тонна каждый, высотой 4,8 м и диаметром 3,6 м. Изделия вместимостью 150 тонн выполнены из конструкционной низколегированной стали с применением футеровки и способны выдерживать температуру свыше 400 градусов по Цельсию.

Для Волжского трубного завода (ВТЗ) отгружены контейнеры каркасного типа для перевозки трубной продукции. Изделия грузоподъемностью 60 тонн, длиной 10 м и массой 5,5 тонн выполнены из стальных профилей.

Также в кооперации с Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ), входящим в ТМК, специалисты ТМК Стальные Технологии освоили производство верхнего инструмента пресса окончательной формовки труб диаметром 1 220 мм. Основная часть сварной конструкции длинной более 12 м и массой 32,5 тонны изготовлена из конструкционной низколегированной стали, комплектующие — из инструментальной валковой и жаропрочной релаксационностойкой сталей.

Теги: Трубная металлургическая компания, продукция, трубы, заводы, предприятия


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