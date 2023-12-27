27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Более трети россиян считают главным блюдом новогоднего стола салат "Оливье"

38% россиян считают главным блюдом новогоднего стола салат "Оливье".

15% респондентов "Почта банка" не представляют праздник без красной икры. Для 22% граждан главное блюдо - мясо или рыба, для 16% - сельдь под шубой. 2% не представляют праздника без десерта. Остальные опрошенные назвали другие варианты главного новогоднего блюда: мандарины, пицца, фрукты и шампанское.

78% участников исследования встретят новогоднюю ночь года дома, 8% - на даче или в доме отдыха, 5% - в поездке внутри страны, 2% - за границей, 4% - в гостях, 3% - в ресторане или клубе, остальные будут работать. 33% россиян собираются потратить на организацию новогоднего праздника до 10 тыс. руб., 20% - до 20 тыс. руб., 18% - до 5 тыс. руб., 15% - готовы потратить до 50 тыс. рублей, 14% - больше 50 тыс. руб., сообщает ТАСС.

Напомним, в России в среднем накрыть новогодний стол из салата "Оливье" и "Селедка под шубой", курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры, можно за 3 тыс. 329 руб., что на 14% дороже, чем в прошлом году.

Теги: Новый год, салаты, икра, продукты


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Ранее 26.12.2023 03:01 Мск Исследование: в 2023 году новогодний стол россиян будет на 14% дороже

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