27 Декабря 2023
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Фото:Накануне.RU

Производители спиртного готовятся повысить цены на 10 процентов

В 2024 году подорожают алкогольные напитки.

Производители водки, джина, виски и вина уже уведомили торговые сети о повышении цен в пределах 10%. При этом импортеры ждут от поставщиков роста цен на 5–25%. Компании надеются, что индексация будет постепенной, но часть потребителей может все равно перейти на более дешевые бренды.

Производители ссылаются на увеличение ставки акциза на 4,9%, до 643 руб. за 1 л спирта, рост цен на спирт на 7% за девять месяцев 2023 года и ожидаемое повышение цен на спирт на 10% в четвертом квартале 2023 года, а также увеличение стоимости материалов, логистики и т. д., сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что россияне готовы перейти на курение контрафактного табака, если сигареты подорожают. Если табак вырастет в цене на 10% - перейдут на нелегальную продукцию 61%.

Теги: спиртное, алкоголь


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