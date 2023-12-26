Россия обновила исторический рекорд экспорта зерна

Россия в текущем сельскохозяйственном году обновила рекорд экспортных поставок зерна, говорится в материалах Союза экспортеров зерна.

"Уже есть серьезные результаты, о которых можно говорить. Экспорт зерна с начала сезона бьет исторические рекорды, на середину декабря он составил 30,8 миллиона тонн (плюс 33% к предыдущему сельхозгоду), из них 23,7 миллиона тонн (плюс 23%) — пшеница. Это исключительный результат, учитывая сохраняющиеся сложности с расчетами и финансовым сопровождением сделок", — говорится в Telegram-канале союза.

В лидерах по закупкам российского зерна оказались Индонезия, Бангладеш, а вот Турция и Египет снизили объемы поставок.