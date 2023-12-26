Екатеринбург встал в "11-балльные" пробки из-за снегопада

Снегопад накрыл Екатеринбург и сделал невозможным перемещение даже на личном транспорте. Город погрузился в 10-тибалльные пробки, а 2ГИС и вовсе оценил их в 11 баллов из 10 возможных. Можно подумать, что это ошибка в приложении, однако для тех, кто сегодня выходил на улицу, ситуация более чем реальная.

Общественный транспорт ходит с опозданием. Это касается и долгожданного трамвая в Академический район, один из вагонов которого сегодня уже успел сломаться. Кондуктор маршрута №1 рассказала Накануне.RU, что транспорт ходит с большими задержками и долго простаивает на участках дороги из-за образовавшихся сугробов.

Выйти из общественного транспорта и дойти пешком тоже вряд ли получится. Весь день жители Екатеринбурга в соцсетях и в сообщениях в редакцию жалуются на неочищенные тротуары, лед на пешеходных переходах под толстым слоем снега и сугробы на аллеях и прогулочных зонах. Снегоуборочная техника явно не справляется с непрекращающимися осадками, а некоторые екатеринбуржцы и вовсе уверены, что в такую погоду технику совсем не выводили, посчитав это бессмысленным.

По данным синоптиков, 26 и 27 декабря в Свердловской области ожидаются сильный снег и метели, а на дорогах образуется гололедица. Также прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Из-за непогоды в екатеринбургском "Кольцово" случились задержки рейсов. Не обошлось и без крупных ДТП. На трассе "Пермь – Екатеринбург" в Ревдинском районе столкнулись три грузовика. А чуть позднее авария произошла на 169 км трассы "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" в Нижнетагильском районе. По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля.