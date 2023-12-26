Кремль не обсуждает идею уголовной ответственности за кадры ударов по объектам РФ

В Кремле не обсуждают идею ввести уголовную ответственность за публикацию кадров атак ВСУ на российские объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас не ведется таких обсуждений. Мне неизвестно, ведутся ли они где-то", — цитирует ТАСС Пескова. Он добавил, что ничего не может сказать по этому поводу.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков напомнил жителям республики об уголовной ответственности за публикацию в сети моментов атак ВСУ. Поводом стали многочисленные кадры, снятые в Феодосии во время взрыва большого десантного корабля "Новочеркасск".