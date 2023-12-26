Депутат Вихарев получил от Орлова медаль за значительный вклад в развитие Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев получил памятную медаль от мэра Алексея Орлова "300 лет со дня основания города Екатеринбурга". Такие медали вручают тем жителям города, кто внес значительный вклад в развитие Екатеринбурга.

"Получить эту награду для меня большая честь! Продолжаем работать на благо столицы Урала!" — прокомментировал Алексей Вихарев.

Как мы сообщали ранее, депутат недавно также получил награду от вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова за большой личный вклад в оказание гуманитарной помощи. Уже почти два года Вихарев помогает уральцам на СВО и отправил на фронт больше 20 грузовиков с гуманитарными грузами: лекарствами, одеждой, продуктами, оборудованием.