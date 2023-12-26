В Севастополе военные выставили дымовую завесу

В Севастополе военные выставили дымовую завесу. О причинах маневра не сообщается.

"Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сегодня ночью ВСУ атаковали Феодосию. По данным Минобороны России, был поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск". Погиб один человек, четверо были ранены.