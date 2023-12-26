Песков прокомментировал большое число желающих идти в президенты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал естественным большое число претендентов в кандидаты на пост президента России.

По его словам, россияне пользуются своим конституционным правом.

При этом Песков отметил, что политические амбиции некоторых кандидатов являются нереализуемыми.

"Естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то нет", — заявил пресс-секретарь президента РФ. Его слова приводит ТАСС.

По данным ЦИК РФ, на сегодняшний день 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России.

Ранее сообщалось, что депутат из подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин, выдвинутый в президенты России партией "Гражданская инициатива", подал документы для регистрации в Центризбирком. По закону он (как выдвиженец от партии) должен собрать 100 тыс. подписей в разных регионах страны.