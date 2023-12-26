26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

В Севастополе из-за военных угроз не могут отремонтировать плавпричал, затонувший в шторм

Власти Севастополя не могут начать восстановительные работы с затонувшим во время ноябрьского шторма плавучего причала. Из-за отсутствия плавпричала район Радиогорка и в целом Северная сторона остались без морского сообщения с остальной частью города, а компенсационных автобусных маршрутов не хватает.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при обследовании утонувшего причала обнаружены три пробоины, одна из которых шириной в два метра.

"Глубина его [причала] залегания не позволяет подвести к нему судоподъемные понтоны для перемещения в безопасное место для восстановления судоходства. Все это препятствует судовому ходу, поэтому невозможно что-то временное делать сейчас с причалом. Поэтому специалисты прорабатывают альтернативные варианты судоподъемных работ в рамках проектно-изыскательских работ по реконструкции данного причала", - объяснил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что "Севастополь продолжает жить в "желтом" режиме террористической опасности. "Только сейчас мы получили разрешение на обследование причала, который находится рядом с Михайловской батареей от начальника службы ПЛБ ЧФ. Сегодня водолазы начнут обследование. По его итогам станет понятно, сможем ли мы причал эксплуатировать", - сообщил губернатор.

Теги: севастополь, причал, ремонт


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