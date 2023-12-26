26 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Лидер по многим направлениям. Глава Сургутского района подвел итоги 2023 года

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подвел итоги года. Муниципалитет седьмой раз стал стал лидером инвестиционного рейтинга Югры и второй – федерального конкурса стратегов.

Трубецкой особо отметил такое достижение как выделение 2,3 млрд руб. на переселение жителей из "фенольного" и аварийного жилья, куплены больше 700 квартир. Такие объемы он назвал серьезным успехом в истории района.

Квартира в доме, построенном в городском поселении Белый Яр для жителей фенольных домов(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Еще одно знаковое событие года – открытие культурно-досугового центра в Белом Яре, первую очередь которого начали возводить еще в 2003 году.

Долгожданным введенным в 2023-м объектом стали и водоочистные сооружения Федоровского, их построили за два года. 24 тыс. жителей получили чистую воду.

Открылся также молодежный центр в Ульт-Ягуне, он стал восьмым на территории района.

трубецкой(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"По дорогам неплохие показатели: больше 240 млн руб. Это и капстрой, и капремонт. В Солнечном три дороги, в Барсово – 3 км от федеральной трассы, освещение поставили, в Угуте пять дорог отремонтировали, в Высоком мысе более 2 км дорог построили к 90 участкам ИЖС", – добавил Андрей Трубецкой.

(2023)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Кроме того, в 2023 году власти Сургутского района начали в муниципалитете малоэтажное строительство. Другая тема, которой уделяли внимание власти, – благоустройство. Продолжилась реконструкция тропы "Барсовой горы", на это потрачено 200 млн руб.

Поделился Андрей Трубецкой и планами на будущий год. В Белом Яре в 2024 году должны сдать школу, спортзалы и хоккейные корты появятся в Лямина и Русскинской, объекты строят по муниципальной концессии. В Федоровском в следующем году откроют бассейн, а в Солнечном вскоре начнут строить культурно-досуговый центр. В районе расширят сеть молодежных центров.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой(2023)|Фото: Пресс-служба Сургутского района

Теги: Андрей Трубецкой, конкурс стратегов, инвестрейтинг Югры, достижения, итоги года


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