Лидер по многим направлениям. Глава Сургутского района подвел итоги 2023 года

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подвел итоги года. Муниципалитет седьмой раз стал стал лидером инвестиционного рейтинга Югры и второй – федерального конкурса стратегов.

Трубецкой особо отметил такое достижение как выделение 2,3 млрд руб. на переселение жителей из "фенольного" и аварийного жилья, куплены больше 700 квартир. Такие объемы он назвал серьезным успехом в истории района.

Еще одно знаковое событие года – открытие культурно-досугового центра в Белом Яре, первую очередь которого начали возводить еще в 2003 году.

Долгожданным введенным в 2023-м объектом стали и водоочистные сооружения Федоровского, их построили за два года. 24 тыс. жителей получили чистую воду.

Открылся также молодежный центр в Ульт-Ягуне, он стал восьмым на территории района.

"По дорогам неплохие показатели: больше 240 млн руб. Это и капстрой, и капремонт. В Солнечном три дороги, в Барсово – 3 км от федеральной трассы, освещение поставили, в Угуте пять дорог отремонтировали, в Высоком мысе более 2 км дорог построили к 90 участкам ИЖС", – добавил Андрей Трубецкой.

Кроме того, в 2023 году власти Сургутского района начали в муниципалитете малоэтажное строительство. Другая тема, которой уделяли внимание власти, – благоустройство. Продолжилась реконструкция тропы "Барсовой горы", на это потрачено 200 млн руб.

Поделился Андрей Трубецкой и планами на будущий год. В Белом Яре в 2024 году должны сдать школу, спортзалы и хоккейные корты появятся в Лямина и Русскинской, объекты строят по муниципальной концессии. В Федоровском в следующем году откроют бассейн, а в Солнечном вскоре начнут строить культурно-досуговый центр. В районе расширят сеть молодежных центров.



