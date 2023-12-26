Сайт Госдумы перевели на китайский

Сайт Госдумы России перевели на китайский язык. Теперь у парламентского портала четыре версии: русская, английская, испанская и китайская.

"Принято решение запустить версию официального сайта Государственной Думы на китайском языке. Отношения между нашими странами динамично развиваются, интерес к России в Китае огромный. К тому же на сегодняшний день именно китайский — самый распространенный по количеству носителей язык в мире", — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.