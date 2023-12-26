Украинские хакеры взломали почту Совета ветеранов в Тюменской области

Украинские националисты взломали почту Армизонского районного Совета ветеранов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Неонацисты запустили вредоносную рассылку с абсурдным обращением к жителям Тюменской области провести референдум по вхождению в состав "Украинской конфедерации". Проблема по восстановлению аккаунта решается.

Власти региона предупреждают, что переходить по ссылкам и нажимать на картинки тем, кто получил подобные сообщения, опасно - есть риск, что на компьютере или телефоне будет запущен вирус.