26 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба ЦИК России

ЦИК принял документы кандидата в президенты России Бориса Надеждина

Депутат из подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин, выдвинутый в президенты России партией "Гражданская инициатива", подал документы для регистрации в Центризбирком.

Документы у Надеждина приняли (в отличие от самовыдвиженки Екатерины Дунцовой). Теперь кандидату предстоит открыть избирательный счет, по словам представителя ЦИК, это может занять 3-4 дня. До этого Надеждин не может собирать подписи. По закону он (как выдвиженец от партии) должен собрать 100 тыс. подписей в разных регионах страны.

Свое решение участвовать в выборах Надеждин объяснил желанием представить интересы десятков миллионов граждан, которые так же, как и он, недовольны политикой действующего лидера страны Владимира Путина. Он указал, что никаких переговоров с Кремлем не ведет.

Теги: борис надеждин, выборы президента, цик


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