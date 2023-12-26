Лолиту после участия в вечеринке у Ивлеевой просят вырезать из новогодних передач

Певица Лолита Милявская сообщила о том, что люди направляют письма с просьбой вырезать ее из новогодних передач после участия в вечеринке у Анастасии Ивлеевой.

"Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач", - заявила певица в видеообращении, которое разместила в своем Telegram-канале.

Лолита также отметила, что "голой" вечеринка была названа с иронией. "И последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект", - заявила Милявская.

Ранее сообщалось, что продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков и еще 22 инициативных гражданина хотят подать коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда. Он, по мнению потенциальных истцов, нанесен "голой" вечеринкой в клубе "Мутабор".

Напомним, на мероприятии Ивлеевой были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Дресс-код тусовки можно было перевести как "почти голые". Некоторые гости поняли предложение буквально и пришли обнаженными.

На следующий день в московский клуб, где все происходило, нагрянула с проверкой полиция. Роскомнадзор сообщил, что усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* (запрещенное в России экстремистское движение) в ряде фото- видео материалов с "голой" вечеринки Ивлевой.