Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения из-за атаки ВСУ

Большой десантный корабль "Новочеркасск" Черноморского флота РФ получил повреждения в Феодосии сегодня ночью в ходе удара ВСУ, говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве отметили, что "в ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет".

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна.

Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых.

По некоторым данным, удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow /SCALP EG.