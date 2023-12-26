В Екатеринбурге осужден "бизнесмен", похитивший 23 млн рублей у контрагентов

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве. Ущерб составил десятки миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2017 году житель региона придумал план по хищению денег под видом заключения договоров на изготовление и поставку электротехнического оборудования. Для этого мужчина создал юридическое лицо, придавая ему образ успешного и стабильного предприятия. Аферист обещал не только поставлять оборудование, но и изготавливать его, имитируя наличие собственной производственной площадки.

Однако на самом деле ничего этого он делать не собирался. В итоге с июня 2017 по май 2018 года мошенник похитил деньги у 21 контрагента, причинив им ущерб на сумму около 23 млн рублей.

Ленинский районный суд уральской столицы признал "бизнесмена" виновным. Ему назначено 7 лет и 7 месяцев в колонии общего режима.