Российские сенаторы не поедут в каникулы за границу

Никто из российских сенаторов не планирует отдыхать за границей в предстоящие новогодние праздники, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко. Он добавил: если сенатор примет решение поехать за рубеж, он должен указать этот факт в заявлении на отпуск. При этом его никто не задержит, поскольку запрета на выезд за границу нет, есть рекомендация не посещать недружественные страны. При этом Тимченко не уточнил, распространится ли этот "самозапрет" сенаторов на зарубежные поездки на их родственников.