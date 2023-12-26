Трех сотрудников канала "Волгоград 24" уволили из-за скандальной вечеринки

Трех сотрудниц государственного телеканала "Волгоград 24" (ГТРК "Волгоград-ТРВ") уволили после частной вечеринки. Об этом сообщается в Telegram-канале вещателя.

Отмечается, что корпоратив был неофициальный, канал не имел к нему отношения. "Отдельными сотрудниками были нарушены этические нормы, проведено служебное расследование", - говорится в заявлении.

В результате одну телеведущую и двух продюсеров уволили. Заместителю директора по телевидению и радио объявлен строгий выговор, а заместителю директора по кадрам указано на необходимость усиления воспитательной работы в коллективе.

Ранее в соцсетях появились фотографии с мероприятия, которые вызвали общественный резонанс. В частности, одна из девушек надела костюм героини комиксов Харли Квинн, другая была в образе монахини с крестом за поясом. Позднее журналисты удалили фото из соцсетей. Как пишет Baza, местные "общественники" сравнили корпоратив со скандальной вечеринкой Анастасии Ивлеевой.

Напомним, на мероприятии Ивлеевой были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Дресс-код тусовки можно было перевести как "почти голые". Некоторые гости поняли предложение буквально и пришли обнаженными.

На следующий день в московский клуб, где все происходило, нагрянула с проверкой полиция. Роскомнадзор сообщил, что усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* (запрещенное в России экстремистское движение) в ряде фото- видео материалов с "голой" вечеринки Ивлевой.

Позже телеведущая Анастасия Ивлеева принесла извинения за "голую" вечеринку, которая прошла в московском клубе "Мутабор". В своем видеообращении она сообщила, что вечеринка прошла в рамках презентации фотосъемок для Playboy, гостям разослали рекомендации по дресс-коду, которые они сами интерпретировали.