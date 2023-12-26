Исследование: в 2023 году новогодний стол россиян будет на 14% дороже

В России в среднем накрыть новогодний стол из салата "Оливье" и "Селедка под шубой", курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры, можно за 3 тыс. 329 руб., что на 14% дороже, чем в прошлом году.

В исследовании IT-компании АТОЛ, в рамках которого эксперты изучили данные продаж за ноябрь-декабрь 2022–2023 годов, говорится, что "Оливье" в среднем обойдется в 942 руб. (+10%). При этом медианная цена на ингредиенты для "Селедки под шубой" составляет 774 руб. — на 11% больше, чем в 2022 году.

За 1 кг куриного или утиного мяса россияне 202 руб. и 463 руб. соответственно. Мандарины обойдутся в 211 руб. Банку красной икры россияне чаще покупают в среднем за 736 руб.

Насладиться бокалом шампанского можно будет за 302 руб. за бутылку, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что среди традиционных новогодних блюд в России за год больше всего подорожали яйца под майонезом и заливная рыба - на 54% и 27% соответственно.