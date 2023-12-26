26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Исследование: большинство россиян планируют формировать накопления в 2024 году

81% россиян в 2024 году планируют откладывать деньги с зарплаты.

Как сказано в исследовании "СберСтрахование жизни" и сервиса "Работа.ру", в уходящем году только 48% граждан откладывали средства с заработной платы. Основная цель накоплений — оплата отпуска или путешествия (39%), желание сделать ремонт (24%), купить подарки родным и близким (18%), потратить деньги на лечение (17%), на покупку недвижимости (12%).

Достичь поставленной цели по накоплениям удалось 36% россиян. 55% опрошенных откладывали 5–10% от дохода, сообщают "Известия".

Напомним, 58% российской городской молодежи не доверяют депозитам в банках как инструменту сбережений. Молодые люди сомневаются, что на крупную покупку можно накопить за счет небольших сумм.

Теги: накопления, россияне, соцопрос


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