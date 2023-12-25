25 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин сообщил о росте экономик стран ЕАЭС

Президент Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое прошло в санкт-Петербурге. По его мнению, взаимодействие в рамках ЕАЭС продолжает развиваться динамично и успешно по всем ключевым направлениям интеграции, несмотря на непростую международную ситуацию.

В этом году во всех странах – членах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Прирост ВВП за девять месяцев текущего года в Армении составил более 9%, в Казахстане – почти 5%, в Киргизии – более 4%, в России и Белоруссии – 3,5%.

Торговля между пятью странами выросла на 8,9%, при этом улучшается ее структура: увеличиваются поставки готовой высокотехнологичной продукции с одновременным снижением сырьевой составляющей. Доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и этот показатель будет расти и в дальнейшем.

Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров "пятерки". Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Готовятся важные договоренности и с другими странами, обладающими большим экономическим потенциалом, в частности с Египтом. Ведутся переговоры с ОАЭ и Индонезией.

В целом, все больше стран и международных организаций выражают заинтересованность в установлении взаимовыгодных контактов с ЕАЭС. У нас уже налажено тесное сотрудничество с ШОС и АСЕАН. Продолжается интенсивная работа по развитию единой транспортной системы ЕАЭС, включая международный коридор "Север – Юг".

Теги: ЕАЭС, Владимир Путин, выступление


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