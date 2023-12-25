25 Декабря 2023
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Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Моор поддержал Путина

Губернатор Тюменской области Александр Моор оставил подпись в поддержку самовыдвиженца, кандидата в президенты России Владимира Путина.

"Сегодня и я поддержал своей подписью нашего национального лидера и кандидата на пост главы государства – Владимира Владимировича Путина. Россия – сильная и независимая страна, и возглавлять ее должен человек, который изменил все – Владимир Владимирович", - написал Александр Моор в соцсетях. 

18 декабря Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию. Там он сдал документы для выдвижения своей кандидатуры на должность президента России в порядке самовыдвижения. 

Напомним, на прошлой неделе Путин объявил о своем участии в выборах президента. Глава государства пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом". Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 г. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. 20 декабря выяснилось, что заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ поступили в Центральную избирательную комиссию.

Теги: Александр Моор, Владимир Путин


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