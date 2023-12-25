В Москве на 15 суток арестовали участника секс-вечеринки в сауне

Лефортовский районный суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, участвовавшего в "откровенной вечеринке в ТЦ "Февори". Суд счел, что он "грубо нарушал общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью в общественном месте". Хотя эта вечеринка в сауне не имела никакого отношения к нашумевшему мероприятию Насти Ивлеевой, пресс-служба московских судов общей юрисдикции решила озаглавить новость так: "Столичный суд отправил под арест участника очередной "секс-вечеринки" в Москве" – очевидно ссылка на задержание на две недели рэпера Vacio, явившегося в клуб "Мутабор" к Ивлеевой в голом виде.

Shot сообщил, что в сауне в ТЦ на юго-востоке столицы, где задержали сегодняшнего осужденного, была настоящая оргия, а полицию вызвали очевидцы, услышавшие громкие звуки из сауны. Якобы, с десяток участников вечеринки буйно себя вели, за что были задержаны.