"Уральские авиалинии" начнут летать из Екатеринбурга в Азербайджан

Компания "Уральские авиалинии" запускает новое направление - теперь в Азербайджан.

"Полюбоваться на Пламенные башни, посетить Музей ковров, попытаться разгадать тайну Девичьей башни, отыскать в Старом городе дом, где снималась культовая сцена из "Бриллиантовой Руки". А доехать до каждой из достопримечательностей Баку интереснее будет на "баклажанчиках" — классических британских кэбах, окрашенных в насыщенный фиолетовый цвет", - сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Первый полет по маршруту "Екатеринбург - Баку - Екатеринбург" запланирован на 13 января. Рейс будет осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.