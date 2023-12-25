В России маткапитал будут получать только граждане страны

Президент России Владимир Путин утвердил изменения правил получения материнского капитала.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, с 1 января 2024 г. материнский капитал будет выплачиваться только людям, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

Напомним, в декабре Госдума в третьем, окончательном чтении уточнила условия выплаты маткапитала. С 1 января 2024 г. его смогут получить только граждане России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. В 2024 г. материнский капитал за рождение первого и второго ребенка будет проиндексирован на 7,5% (будет выплачиваться 631 тыс. и 834 тыс. руб. соответственно). В ноябре депутат Госдумы Светлана Бессараб не исключила, что к 2026 г. маткапитал может превысить 1 млн руб.