В Египте нашли мертвым автора расследования о недвижимости тещи Зеленского

СМИ сообщили о гибели египетского журналиста Мохаммеда Аль-Алави. Он стал известен после публикации расследования о покупке тещей Владимира Зеленского виллы за $5 млн на курорте Эль-Гуна недалеко от Хургады. Mash сообщает, что тело Аль-Алави было найдено на дороге в Шарм-эль-Шейхе – с многочисленными ссадинами, переломами и черепно-мозговой травмой, указывающими на убийство.

Свое расследование о недвижимости Ольги Кияшко Аль-Алави опубликовал в августе этого года.

Сообщалось, что вилла площадью 300 кв. м на первой линии элитного курорта на Красном море была приобретена в мае – накануне начала украинского контрнаступления. Недвижимость, якобы, была оценена в $5 млн.