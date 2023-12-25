25 Декабря 2023
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Фото: АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом прошел традиционный турнир по самбо

24 декабря в новом Дворце дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга прошел традиционный турнир по самбо, посвященный памяти Анатолия Муранова.

Первенство при поддержке ветеранов ФСБ, подразделения "Альфа", организуют основатели района – АО СЗ "РСГ-Академическое". Председатель совета директоров "РСГ-Академическое" Виктор Киселев отметил, что организованные в районе простые соревнования для школьников выросли в такой гигантский турнир.

турнир по самбо в Академическом(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

флаг России на турнире по самбо в Академическом(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Мы об этом мечтали, когда турнир еще только начался. Мы проектировали это здание самбо и мечтали, чтоб оно было построено для наших ребятишек, и не только Академического. Уровень этого спортивного объекта получился просто колоссальный, в нем можно проводить любые соревнования, в том числе мирового уровня. И когда наши ребята подрастут и станут чемпионами, мы надеемся, что чемпионов мира они заработают в нашем здании, в нашем замечательном дворце дзюдо", - заявил он.

Как добавил председатель совета ветеранов ФСБ УрФО Владимир Крупкин, это уже четвертый по счету турнир.

Владимир Крупкин на турнире по самбо в Академическом(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

турнир по самбо в Академическом(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Когда появилась президентская программа "Самбо в школу", мы решили переложить ее на патриотическое воспитание молодежи через спорт – воспитание бойцов, мужества, готовности защищать родину. Турнир постепенно начинает эти задачи выполнять. Мы расширяем его географию", - отметил Крупкин.

награда турнира по самбо в Академическом(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Теги: самбо, турнир, Академический, Екатеринбург


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