Подарок под Новый год. Свердловчанин выиграл в лотерею 9 миллионов рублей

Житель Свердловской области сыграл в быструю лотерею и выиграл свыше 9 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Столото".

Суперприз в лотерее "Рапидо" был разыгран 24 декабря. Чтобы выиграть 9 млн 86 тыс. 322 рубля было необходимо в тираже №293465 отгадать в первом поле 14, 4, 3, 12, 6, 10, 5 и число 4 - во втором. Розыгрвш проходил каждые 15 минут, и именно жителю Среднего Урала невероятно повезло под Новый год.

Кто именно стал победителем, пока неизвестно. В компании сообщили, что победитель приобрел билет в мобильном приложении "Столото" за 300 рублей и, возможно, пока сам еще не знает, что стал миллионером. Счастливчика просят скорее обратиться по телефону: 8 900 555-00-55 или на сайт "Столото", чтобы получить выигрыш.